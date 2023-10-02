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Haberler Ekonomi Hediye edilen lif kabağı tohumunu üretime taşıdı

Hediye edilen lif kabağı tohumunu üretime taşıdı

HABER MERKEZİ
Hediye edilen lif kabağı tohumunu üretime taşıdı
Manisa'da yaşayan üzüm üreticisi Salih Hancı, kendisine hediye olarak verilen ve Mart ayında üzüm bağının kenarına diktiği birkaç adet lif kabağı tohumundan 50'nin üzerinde ürün aldı. İlk kez lif kabağı dikimi yaptığını dile getiren 66 yaşındaki Hancı, "Bir arkadaşım bana birkaç adet lif kabağı tohumu hediye etti. Mart ayında bu tohumları diktim. 50'den fazla lif kabağı oldu. Bu kabaklar sadece evlerde, mutfakta ve banyoda kullanılıyor. Özellikle mutfakta bulaşık yıkarken kadınların yardımcısı oluyor. Banyo yaparken de rahatlıkla kullanılıyor. Bu lif kabakları aktarlarda satılmakta. İsteyen olduğunda hediye etmekteyim" şeklinde konuştu.
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