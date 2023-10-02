Kalkınma Yolu Projesi diplomasisi devam ediyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kalkınma Yolu Projesi'nin bir an önce hayata geçirilmesi için temaslarını sürdürüyor. Geçtiğimiz gün Irak Ulaştırma Bakanı Rezzak Muheybes es-Sadavi ile görüşen Bakan Uraloğlu, dün de Birleşik Arap Emirlikleri Yatırım Bakanı Mohamed Bin Hassan Al Suwaidi ile İstanbul'da bir araya geldi. Görüşmede Türkiye, BAE, Irak ve Katarlı yetkililerden oluşan teknik heyetin Kalkınma Yolu Projesi kapsamında yapılacak çalışmaları hızlı bir şekilde neticelendirmesi ve en kısa zamanda mutabakat zaptının bakanlıklar düzeyine taşınması ele alındı.