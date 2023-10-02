  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Ekonomi Kızılçukur börülcesi pazarın gözdesi oldu

Kızılçukur börülcesi pazarın gözdesi oldu

HABER MERKEZİ
Kızılçukur börülcesi pazarın gözdesi oldu
Manisa'nın Kızılçukur Mahallesi'nde son yıllarda yetiştirilen kara ve ak börülceleri, lezzet ve kalitesinden dolayı aranan güz sebzeleri arasına girdi. Kara ve ak börülce mahalledeki tarlalardan toptan alındığı gibi perakende olarak da satılıyor. Kalitesine göre pazar yerinde kilosu 25-40 liradan satılan börülceler bol miktarda kışlık konserve için alınıyor. Ak börülcenin kilosunun pazarda 100 liradan satıldığı öğrenildi. Ak ve kara börülce seven ev kadınları aldıkları taze börülceleri konserve ve derin dondurucuda saklamak için evlerde çalışmalarına başladı.
  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA