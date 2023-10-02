Kızılçukur börülcesi pazarın gözdesi oldu

Manisa'nın Kızılçukur Mahallesi'nde son yıllarda yetiştirilen kara ve ak börülceleri, lezzet ve kalitesinden dolayı aranan güz sebzeleri arasına girdi. Kara ve ak börülce mahalledeki tarlalardan toptan alındığı gibi perakende olarak da satılıyor. Kalitesine göre pazar yerinde kilosu 25-40 liradan satılan börülceler bol miktarda kışlık konserve için alınıyor. Ak börülcenin kilosunun pazarda 100 liradan satıldığı öğrenildi. Ak ve kara börülce seven ev kadınları aldıkları taze börülceleri konserve ve derin dondurucuda saklamak için evlerde çalışmalarına başladı.