İZTO’dan iki ülkeyi birleştiren anlaşma

Bugüne kadar yurt içi ve yurt dışında toplam 131 oda ve kurum ile 110 anlaşma imzalayan İzmir Ticaret Odası'nın (İZTO) 111'inci kardeş odası, Sao Paulo Ticaret Odası oldu. Toplam dış ticaret hacmi 5,6 milyar dolar seviyesinde olan iki ülke arasındaki ilişkileri güçlendiren anlaşmayla, İzmir ile Sao Paulo Ticaret Odaları birlikte çalışıp iş birliğini geliştirecek, Türk firmalar Brezilya'da farklı sektörlerde de var olma imkanı bulacak. İzmir Ticaret Odası (İZTO) ile Brezilya arasındaki iş birliğinin ilk adımı, 2022 yılında Ticaret Bakanlığı desteği ile yürütülmekte olan Tıbbi Cihaz ve Malzeme URGE (Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi) Projesi kapsamında atıldı. Türkiye'nin ve İzmir'in giderek artan bir potansiyel barındıran tıbbi cihaz ve malzeme sektörünü, Latin Amerika pazarlarında tanıtmak amacıyla başlatılan projeyle, Brezilya'nın Sao Paulo ve Şili'nin Santiago şehirlerinde ikili iş görüşmeleri yurt dışı pazarlama organizasyonu gerçekleştirildi.