Kalifiye eleman sorununu çözmek için okul açtılar

NORM Holding, Türk sanayisine üretimin yanı sıra kalifiye eleman yetiştirerek de büyük katkı sağlıyor. Bu kapsamda 2007-2008 yılından bu yana 186 öğrencinin mezun olduğu Norm Mesleki Eğitim Merkezleri, 2023- 2024 eğitim yılına başladı. Norm Holding Kurucusu ve Onursal Başkanı Nedim Uysal, "Bugüne kadar toplam 186 öğrencimizin mezun olduğu Mesleki Eğitim Merkezlerimizin, 2023-2024 eğitim yılı açılışını 19-20 Eylül tarihlerinde İzmir ve Salihli Mesleki Eğitim Merkezlerimizde gerçekleştirdik. İzmir ve Salihli merkezlerimizde bu yıl eğitimine başlayacak 64 öğrencimize başarılı bir eğitimöğretim yılı olmasını diliyorum" dedi.