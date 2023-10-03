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Haberler Ekonomi Kalifiye eleman sorununu çözmek için okul açtılar

Kalifiye eleman sorununu çözmek için okul açtılar

HABER MERKEZİ
Kalifiye eleman sorununu çözmek için okul açtılar
NORM Holding, Türk sanayisine üretimin yanı sıra kalifiye eleman yetiştirerek de büyük katkı sağlıyor. Bu kapsamda 2007-2008 yılından bu yana 186 öğrencinin mezun olduğu Norm Mesleki Eğitim Merkezleri, 2023- 2024 eğitim yılına başladı. Norm Holding Kurucusu ve Onursal Başkanı Nedim Uysal, "Bugüne kadar toplam 186 öğrencimizin mezun olduğu Mesleki Eğitim Merkezlerimizin, 2023-2024 eğitim yılı açılışını 19-20 Eylül tarihlerinde İzmir ve Salihli Mesleki Eğitim Merkezlerimizde gerçekleştirdik. İzmir ve Salihli merkezlerimizde bu yıl eğitimine başlayacak 64 öğrencimize başarılı bir eğitimöğretim yılı olmasını diliyorum" dedi.
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