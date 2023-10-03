Manisa OSB acil durum tatbikatlarına önem veriyor

Türkiye'nin en önemli organize sanayi bölgeleri arasında yer alan, yerli ve yabancı birçok firmayı bünyesinde bulunduran Manisa Organize Sanayi Bölgesi, fabrikalarda meydana gelebilecek yangınlarla ilgili bünyesindeki acil müdahale ekiplerine yönelik tatbikatlar gerçekleştirmeye devam ediyor. OSB'deki firmalar yangın güvenlikleri üst düzeyde tutabilmek adına 4. Bölgede yangın tatbikatına katılım sağladı.

KIYASIYA YARIŞTILAR

Öncesinde İtfaiye Müdürü Tolga Kadaz yönetimindeki itfaiye birimi organize sanayi bölgesinde meydana gelen yangınlara nasıl müdahale ettiklerini tatbikatla gösterdiler. Renkli görüntülerin yaşandığı yarışmaya 7 firmadan ekipler katılırken, Alman devi Bosch takım halinde birinci, Schneider Elektrik ikinci ve Vestel beyaz eşya adını üçüncülüğe yazdırdı. OSB Başkan Danışmanı Nihat Akyol, Manisa OSB Müdürü Funda Karaboran, İtfaiye Müdürü Tolga Kadaz katıldı. Bosch Termoteknik Isıtma ve Klima Sanayi Ticaret A.Ş.,Vestel Elktronik Sanayi, Schneider Elektrik,Vestel Beyaz Eşya Sanayi, Emas Makina Sanayi A.Ş, Belenco ve Mercan Endüstriyel Tasarım Makine firmaları bünyelerinde oluşturulan yangınlara yönelik acil durum Müdahale ekipleri isimlerini şampiyonluğa yazdırabilmek için tüm hazırlıklarını tamamladı. İlk yarışma Bireysel motivasyon güç parkuru olarak gerçekleşti. Tır tekerin yer aldığı parkurda Vestel Elektronikten Ufuk Erdem diğer rakiplerinde önce finiş çizgisine ulaşarak birinciliği elde etti. Vestel Elektronik Güç parkurunda takım halinde birinciliği rakiplerine kaptırmadı. Acil Durum ekiplerindeki takım yarışmasında ise Alman devi Bosch ekibi yarışmanın şampiyonluğunu göğüsledi. İkinciliği ise Schneider Elektrik takımı ve üçüncülüğü de Vestel Beyaz Eşya fabrikası takımı elde etti.