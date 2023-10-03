  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Ekonomi Merkez Bankası 92 yasında

Merkez Bankası 92 yasında

HABER MERKEZİ
Merkez Bankası 92 yasında
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), faaliyete başlamasının 92. yıl dönümünü kutluyor. Farklı kurum ve kuruluşlar tarafından yürütülen işlevlerin tek elde toplanmasının ardından 3 Ekim 1931'de faaliyetlerine başlayan ve bugüne kadar 26 başkanın görev yaptığı Banka, nitelikli insan kaynağı, köklü kurum kültürü ve güçlü teknik kapasitesiyle Türkiye ekonomisinin büyümesi ve sağlamlığının artırılması için çalışmalarına devam ediyor. Birinci Dünya Savaşı sonrası ülkelerin kendi para politikalarını bağımsız olarak belirlemeleri yönündeki eğilimin etkisi ve Kurtuluş Savaşı'yla kazanılan siyasi bağımsızlığın ekonomik bağımsızlıkla güçlendirilmesi amacıyla bir merkez bankası kurulması yönündeki çalışmalar hız kazandı. Kuruluşundan bugüne 26 kişi, TCMB Başkanı olarak görev yaparken Haziran 2023'te başkanlık görevine getirilen Dr. Hafize Gaye Erkan, görevini sürdürüyor.
  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA