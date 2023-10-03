Şirketler rekabet için dijital dönüşüme yöneldi

NERA Pazarlama Ajansı Kurucusu Ogün Nergizal, tüm dünyada kullanımı giderek artan dijital pazarlamanın firmalara günümüzün rekabetçi koşullarında birçok avantaj sağladığını söyledi. Dijital pazarlama ve iletişim süreçlerinin doğru stratejilerle yürütülmesi gerektiğini vurgulayan Nergizal, yanlış atılan bir adımın kazançtan çok kayba neden olabileceği konusunda uyarıda bulundu. 85 milyon vatandaşın yaşadığı Türkiye'de internet kullanıcı sayısının 71 milyon kişiyle nüfusun yüzde 83'üne denk geldiğini belirten Ogün Nergizal, ülkemizin dijital pazarlama ve sosyal mecraların kullanımı açısından dünyada en üst sıralarda yer aldığına dikkat çekti. 2024 yılı sonunda dijital pazarlamaya ayrılan kaynakların tüm dünyada 1 trilyon dolar olmasının ön görüldüğünü kaydeden Nergizal " Yapılan araştırmalara göre 2021 yılında dijital pazarlama harcamaları 522,5 milyar seviyesinde gerçekleşti.