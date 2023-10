Zeytinyağı fiyatına sübvansiyon önerisi

Avrupa'da kuraklık nedeniyle rekoltede yaşanan düşüşlere Türkiye'nin ihracat yasağı da eklenince fiyatlarda yüzde 100'ün üzerinde artış yaşandı. Sektör temsilcileri Yeni Asır'a önemli açıklamalarda bulundu. Ayvalık Ticaret Odası Başkanı Ali Uçar, "İhracat bizim çıkış kapımızken şu anda alıcıların diğer ihracatçı ülkelere kaydığını görüyoruz. Suriye bu anlamda ön plana çıkıyor" dedi.

ÇÖZÜM ÖNERİSİ

Uçar, "Ambalajlı ürünlerin ihracatından yanayız ama bir şeyleri yasaklayarak yapılmasından yana değiliz. Desteklenerek ilerlenmeli. AB'ye ambalajlı yağ satamıyoruz. İç piyasa toptan zeytinyağı ortalama fiyatı kilogram başına 115 ila 120 TL. İhracat yasağı devam ederse, bu rakamın yeni sezonda üreticiye olumsuz yansıması kaçınılmaz" diye konuştu. Akhisar Ticaret Borsası Başkanı Alper Alhat, "Eğer raf fiyatları düşürülmek isteniyorsa, dar gelirli vatandaşlarımızın alışveriş yaptığı Tarım Kredi Kooperatifleri'nde, Et Balık Kurumu'nun sübvansiyonlu ucuz et satışı gibi, son tüketiciye 100 liradan zeytinyağı satılarak, maliyet ile aradaki fark, Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu (DFiF) havuzunda biriken paradan karşılansın" dedi. Fiyatı düşürmek için somut bir öneride bulunan Alhat "İki hafta önce yürürlüğe giren, DFİF kapsamındaki fon kesintilerinden birikecek parayı, ambalajlı zeytinyağı ihracatı ile birlikte iç tüketime yönelik desteklemede kullanalım. Sayın Cumhurbaşkanımızın arzu ettiği doğrultuda dar gelirli vatandaşlarımızın alışveriş yaptığı Tarım Kredi Kooperatifleri'nde, Et Balık Kurumu'nun sübvansiyonlu ucuz et satışı gibi son tüketiciye 100 liradan zeytinyağı sattıralım, maliyet ile aradaki farkı da DFiF havuzunda biriken paradan karşılayalım" dedi.

REKOLTE GAYET İYİ

Ayvalık Zeytin Üreticileri Birliği Başkanı Aydın Şensal, "Avrupa'daki kuraklık nedeniyle girdi maliyetleri yükseliyor. Bu da nihai tüketiciye yansıyor. Şu an erken hasat döneminde maliyet 250 liraya yaklaşıyor. Bu da fiyatın 400 lirayı bulacağı anlamına geliyor. Bir an önce ihracat kısıtlanmasından vazgeçilmelidir. Rekoltemiz iyi konumda. Türkiye'nin zeytinyağı konusunda bir sıkıntısı yok" dedi.