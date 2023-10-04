10 bin Ağrılıdan İzmir’de güçbirliği

Kuruluşunun 15. yılına özel 'Büyük Ağrılılar Şöleni' adıyla bir etkinlik düzenleyen Ege Bölgesi Ağrı Dernekleri Federasyonu, 10 bin Ağrılı'yı biraraya getirdi. Ege Bölgesi Ağrı Dernekleri Federasyonu ve bileşen Dernekleri tarafından organize edilen etkinlik Buca-Kaynaklar'da gerçekleştirildi. Etkinlik alanında derneklerin tanıtım stantları yer alırken, meşhur ve marka tescilli Ağrı Döneri ile Abdigör köftesi de katılımcılarla buluşturuldu. Ağrı dernekleri ise stant açarak yöresel ürünlerini sergiledi Koordinatörlüğünü Gazeteci- Yazar Mustafa Metin Yardımcı'nın gerçekleştirdiği, ses ve saz sanatçılarının sahne aldığı Ağrılılar buluşmasında konuşan Ege Bölgesi Ağrı Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı Tekin Yalçın, "Yönetim Kurulumuz ve hemşehrilerimizin katkılarıyla Konak Mürselpaşa Bulvarı'nda 2 daire alarak hemşehrilerimize tahsis ettik.

TALEPLER DEĞERLENDİRİLİYOR

Yeni yerimizin açılış törenini gerçekleştirecektik. Ancak aynı tarihlerde, hepimizin yüreğini yakan büyük deprem felaketi nedeniyle tüm etkinliklerimizi iptal edip yardım faaliyetlerine başladık. Akabinde, hemşehrilerimizden ve derneklerimizden gelen talepleri değerlendirip böylesine geniş çaplı bir etkinlik yapmayı kararlaştırdık" diye konuştu.