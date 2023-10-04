Egeli ihracatçılar ABD pazarına çıkarma yaptı

EİB 10 milyar dolar tarım ürünleri ihracatı hedefine ulaşmak için ABD'yi radarına aldı. Türkiye'nin gıda ve organik ürün ihracatının lideri olan yıllık 7,3 milyar dolarlık tarım ürünleri ihraç eden Ege İhracatçı Birlikleri, 10 milyar dolar hedefine ulaşmak için dünyanın en büyük gıda ithalatçısı Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Natural Products Expo West Fuarı'na Türkiye Milli Katılım Organizasyonu yapmak için harekete geçti. Ege İhracatçı Birlikleri, 14-16 Mart 2024 tarihlerinde Amerika Birleşik Devletleri'nde düzenlenecek olan Natural Products Expo West Fuarı'na tüm gıda sektörlerini davet ediyor.