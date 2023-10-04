Emekliye yeni zam yüzde 50’ye ulaşacak

Eylül ayında enflasyon yüzde 4.75, yıllık enflasyon yüzde 61.73 olarak açıklandı. Emekliler, sadece bu üç aylık dönemde refah payı hariç yüzde 25.11 zammı cebine koydu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın emekli maaşlarına ilişkin iyileştirici adımlar atılacağı müjdesinin ardından gözler Meclis'e çevrilirken temmuz, ağustos, eylül ayı enflasyon rakamlarının belli olmasıyla 3 aylık enflasyon farkı netlik kazandı. Hükümetin açıkladığı Orta Vadeli Program'da yılsonu enflasyonu yüzde 65 öngörüldü. Enflasyon oranı eylül sonu itibariyle yüzde 61.53 gerçekleşti. Kesin rakam ekim, kasım, aralık verileriyle netleşecek. SSK ve Bağ-Kur emeklileri 6 ayda bir oluşan enflasyon rakamına göre zamma hak kazanıyor.

REFAH PAYI ÖN PLANDA

Yılın ikinci yarısında üç aylık veri açıklandığı için şimdiden yüzde 25.11 zam imkânı doğdu. Yılın kalan 3 ayına ilişkin verilerin 4 Ocak 2024'te açıklanmasıyla zam oranı ortaya çıkacak. Eylül ayında enflasyon aylık yüzde 4.75 olarak açıklandı. Buna göre, SSK ve Bağ-Kur emeklileri temmuz ayı için yüzde 9.49, ağustos ayı için yüzde 9.09, eylül ayı için de yüzde 4.75 enflasyon farkını hak etmiş oldu. Emeklilerin, sadece bu 3 ayda alacakları zam oranı yüzde 25.11 oldu. Emekli ve memur zammı ocak ayındaki maaşlara yansıyacağı için her ay açıklanan enflasyon oranı birikimli hesaplanacak.

ENFLASYON ÜZERİNDE OLUR

Geriye ekim, kasım ve aralık aylarının enflasyon verilerinin açıklanması bekleniyor. Meclis'e gelecek refah payı ya da seyyanen zamma ilişkin yasal düzenlemeyle emekliler enflasyon üzerinde zam alacak. Memur ve emeklileri toplu sözleşme zammında ek olarak enflasyon farkı alıyor. Temmuz ayında yüzde 6'lık sözleşme zammı alan memur ve emekliler bu oranı aşan miktarda enflasyon farkına hak kazanacak. Memura da yüzde 18 enflasyon farkı, 15 toplu sözleşme artışıyla yüzde 35.73 zammı kesinleşti. Eylül sonu itibariyle bu oran yüzde 18'i aşarken, net rakam ekim, kasım, aralık ayı enflasyon verisiyle netleşecek.

MASADA ÜÇ SEÇENEK VAR

Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan, Meclis'e gelecek çalışmayı Başkan Erdoğan'a sunacaklarını belirterek, emekliyi, memuru, işçiyi ezdirmeyeceklerini söyledi. Çalışmada hem 7500 liranın altında olan kök aylıkları artıracak, hem de tamamını artıracak formüller masa bulunuyor. Birinci seçenekte bütün emeklilere oransal bir artış yapılması ve bunun refah payı olarak yansıtılması öngörülüyor. Böylece Temmuz'da yüzde 25 zam yapılan emekliler refah payıyla birlikte yüzde 50'ye yakın zam alacak. Diğer seçenekte de kök aylıklara seyyanen artış yapılarak, 7500 liranın altındaki aylıkların yükseltilmesi olacak. En düşük emekli aylığının doğrudan artırılması durumunda cepte olan enflasyon zammıyla birlikte 2008 öncesi SSK emeklisinin aylığı 10 bin 301 liraya çıkacak.