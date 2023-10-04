Hugo Boss Opex Day’da ‘Büyük İşler’ konuşuldu

HUGO BOSS Opex Day, İzmir'deki Hugo Boss Tekstil Sanayi Kampüsü'nde gerçekleşti. "Büyük İşler" temalı etkinlik birçok tanınmış ismi de aynı sahnede bir araya getirdi. 2005 yılından beri her sene İzmir'de ilham verici konuşmacılara ev sahipliği yapan HUGO BOSS Opex Day, 3 yıllık bir aranın ardından bu yıl 29 Eylül Cuma günü HUGO BOSS Tekstil Sanayi INEX Center'de davetlilerini bir kez daha ağırladı. Bu yılki teması Büyük İşler: Büyük Liderler & Büyük Düşünenler olan etkinlik TÜSİAD Başkanı Orhan Turan, HUGO BOSS Tekstil Sanayi Genel Müdürü Arif Kaya, İstanbul Topkapı Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Emre Alkin, Alarko Grup Yönetim Kurulu Üyesi Leyla Alaton, İnci Holding Yönetim Kurulu Üyesi Perihan İnci, Metro Türkiye CEO'su Sinem Türüng, Konda Araştırma Yönetim Kurulu Üyesi Bekir Ağırdır, TAV İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Burcu Geriş, Ahbap Derneği Genel Başkanı ve Sanatçı Haluk Levent, Yılmaz Vural ve Emre Karayel gibi tanınmış isimleri bir araya getirdi.

ANTAKYA'YA MESLEK LİSESİ

Ahbap Derneği Genel Başkanı ve Sanatçı Haluk Levent, HUGO BOSS Vakfı'nın yaptığı bağışla 6 Şubat depremlerinde ağır hasar alan Antakya'daki Ali Sayar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin yeniden inşaatına başlanacağının müjdesini verdi.