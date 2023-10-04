‘Makro finansal istikrar pekişecek’

TCMB Başkanı Erkan, TBMM'nin 28. Dönem 2. Yasama Yılı'na başlamasının ardından ilgili kanun gereği dün, Plan ve Bütçe Komisyonu'na bir sunum gerçekleştirdi. Merkez Bankası Başkanı Erkan, fiyat istikrarının temel amacı doğrultusunda tüm araçları kararlılıkla kullanıldığının devam ettiğini belirttiği sunumunda "Fiyat istikrarı temel amacımız doğrultusunda tüm araçlarımızı kararlılıkla kullanıyoruz ve kullanmaya devam edeceğiz. Parasal sıkılaştırmayı makro ihtiyati çerçevedeki sadeleştirme ile birlikte yürüterek, hem parasal aktarım mekanizmasının güçlenmesini, hem de attığımız adımların makro finansal istikrarı pekiştirmesini hedefliyoruz. Fiyat istikrarı temel amacımız doğrultusunda tüm araçlarımızı kararlılıkla kullanıyoruz ve kullanmaya devam edeceğiz. Beklentileri yeniden çıpalayacak, ekonomideki güven ve öngörülebilirliği artıracak para politikasını sabırla uygulamaya yönelik kararlılığımızı attığımız adımlarla gösteriyoruz" dedi.

TL'YE SAĞLIKLI GEÇİŞ

Erkan, "Kur korumalı mevduat bakiyesi gerilerken rezervlerde de artış sağlanması, KKM'den ve döviz mevduattan TL'ye geçiş stratejisinin başarıyla ilerlediğine ve TL'ye arzu edilen sağlıklı geçişin başladığına işaret etmektedir. 2025'te istikrar dönemi olacak ve 2026'da enflasyonu tek haneye indireceğiz" diye konuştu.