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Haberler Ekonomi Markalar her ülke için ayrı tescil almalı

Markalar her ülke için ayrı tescil almalı

HABER MERKEZİ
Markalar her ülke için ayrı tescil almalı
E-Ticaret hızla büyüyerek dünya çapında sınır tanımazken, rekabet ve risk de artıyor. Özellikle uluslararası e-ticaret yapan markalar için tescil işlemi, olası ihlallere karşı en büyük koruma yöntemi haline geldi. Destek Patent CEO'su Faruk Yamankaradeniz; markaların sadece kendi ülkesinde değil satış yaptığı tüm ülkelerde de tescillenmesi gerektiğine dikkat çekiyor. Markaların korunmasını sağlayan tescil işlemi, özellikle günümüzde küçük büyük her ölçekten kurum için gerekli bir işlem haline geldi. E-ticaretin artışı ve böylece ürün dolaşımında sınırların kalkması, markanın korunmasını zorlaştırıyor.
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