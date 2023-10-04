Otomobil ve hafif ticari araç pazarında artış oldu

Otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2023 Eylül ayında yüzde 55,9, otomobil pazarı yüzde 76,7, hafif ticari araç pazarı ise yüzde 2,4 oranında arttı. Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2023 yılı Ocak-Eylül döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 64,8 oranında artarak 857 bin 575 adet olarak gerçekleşti. Otomobil satışları, 2023 yılı Ocak-Eylül döneminde geçen yıla göre yüzde 67 oranında artarak 666 bin 890 adet, hafif ticari araç pazarı yüzde 57,2 artarak 190 bin 685 adet oldu.