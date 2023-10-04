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Haberler Ekonomi Rus milyarderin lüks yatı “Aurora” Fethiye’de

Rus milyarderin lüks yatı “Aurora” Fethiye’de

MURAT YALÇIN
Rus milyarderin lüks yatı “Aurora” Fethiye’de
Rus milyarder Andrey Molchanov ait 74 metre uzunluğundaki Cayman Adaları bayraklı "Aurora" Muğla'nın Fethiye ilçesine gelerek 2 milyon 700 bin TL'lik yakıt aldı. Bir süredir Göcek ve çevresinde misafirlerini ağırlayıp mavi yolculuk yaptırdığı öğrenilen Rus milyarder Andrey Molchanov ait 74 metre uzunluğundaki Cayman Adaları bayraklı Aurora Fethiye limanına demir attı. 2017 yılında Lürssen tarafından Kuzey Almanya daki Rendsburg tersanesinde üretilen Aurora'ya İzmir'den getirilen 100 bin litre yakıt ikmali karadan gerçekleştirildi.
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