T3 Vakfı’ndan Uluslararası Uzay Kongresi

Tüm Türkiye genelinde yaptığı başarılı çalışmalarla öne çıkan T3 Vakfı'nın global arenada yer aldığı Uluslararası Uzay Federasyonu'nun (IAF) organize ettiği, Türkiye Uzay Ajansının (TUA) platin sponsoru olduğu Uluslararası Uzay Kongresinin açılışı Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in katılımıyla Bakü'de yapıldı. Cumhurbaşkanı Aliyev, etkinlikte yaptığı konuşmasında, böyle bir organizasyona ev sahipliği yaptıkları için onur duyduklarını belirtti. Türkiye'nin bilim ve teknoloji alanında hayallerine sınır koymayan, meraklı ve keşfetmeye açık çocuklarını bilimle buluşturan, "Teknoloji geliştiren bir Türkiye" hedefiyle Türkiye'nin dört bir yanına bilim ve teknoloji yaymaya devam eden Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı'nın da yerini aldığı kongrenin açılış seremonisinde Mark Eliyahu'da sahne aldı.

BAYRAKTAR BAKÜ'DE

Bakü'de 2-6 Ekim tarihleri arasında devam edecek olan 74. Uluslararası Uzay Kongresinde kendi standı ile yer alan T3 Vakfı, TEKNOFEST'te proje üreten 500 yarışmacıyı da uzay kongresine götürdü. Açılış günü vakfın standını ziyaret eden T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı aynı zamanda TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar Bakü'de ülkemizi temsil eden TEKNOFEST gençlerinin yanında olarak destek verdi.