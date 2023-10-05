Bak Ambalaj’dan sürdürülebilir yenilik

Bakıoğlu Holding Ambalaj Grup Şirketleri'nden Bak Ambalaj, sürdürülebilir gelecek için, baskılı esnek ambalaj sektörüne yönelik sürdürülebilir çözümler geliştirmeye devam ediyor. Türkiye'den ilk paydaşın Bak Ambalaj olduğu döngüsel ekonomide esnek ambalajın performansını artırmak için tüm değer zincirlerini temsil eden Avrupa şirketler ve dernekleri konsorsiyumunun ortak girişimi olan CEFLEX paydaşlığı ile gerek ürün gerek üretim süreçleri boyutunda değer katıyor. Aynı zamanda, Reborn Ürün Ailesi ile birden fazla sürdürülebilirlik seçeneği geliştirmek üzere "azalt / dönüştür / yeniden kullan" yaklaşımı ile müşterilerinin gerçek ihtiyaçlarını sorgulayarak daha sürdürülebilir ambalaj çözümlerini, Türkiye'nin Bakanlık onaylı ilk AR-GE Merkezi olan Bak Ambalaj AR-GE Merkezi çatısı altında geliştiriyor. Reborn Ürün Ailesi içerisinde yer alan "Mono PE, Mono PP, Mono PO, Paper ve PCR" ürün gruplarıyla, müşterilerine farklı kategorilerde geri dönüştürülebilir ambalaj yapıları sunan Bak Ambalaj; kuruluşundan bu yana insan değerini odağına alarak çevreye duyarlı, sürdürülebilirlik stratejisiyle uyumlu biçimde faaliyet gösteriyor.

EKONOMİYE KATKI

Bakioğlu Holding Ambalaj Grup Şirketleri'nden Polibak AŞ ise, BOPP film üretimindeki önemli bir AR-GE çalışmasını daha başarıyla uygulamaya aldı. Polibak'ın sürdürülebilirlik odağındaki çalışmaları çerçevesinde, çözüm ortağı Borealis iş birliğiyle geliştirdiği, atık bitkisel yağların geri dönüştürülmesi ile elde edilmiş ve bio based olarak adlandırılan hammaddenin kullanımıyla ürettiği BOPP Filmlerin, döngüsel ekonomiye katkısı ve çevresel olumlu etkisi tescillendi.