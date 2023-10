Fethiye Belediyesi'nden yapılan açıklamada, "Best places for a beach holiday in October" başlığıyla "Ekim ayında plaj tatili için en iyi yerler" listesini açıklayan The Times gazetesinin Türkiye'den sadece Fethiye'yi seçtiği belirtildi. Dünyaca ünlü turizm merkezi listenin ikinci sırasında yer aldı.