  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Ekonomi Ender Yorgancılar EBSO’ya Togg aldı

Ender Yorgancılar EBSO’ya Togg aldı

HABER MERKEZİ
Ender Yorgancılar EBSO’ya Togg aldı
Ege Bölgesi Sanayi Odası Başkanı Ender Yorgancılar, yerli otomobil Togg satın aldı. Sosyal medyada paylaşım yapan Yorgancılar, EBSO olarak Togg'u aldıklarını belirtti. Direksiyon başına geçip TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ile poz veren Yorgancılar, "EBSO olarak TOGG'umuzu teslim aldık. Cumhurbaşkanımız Sayın @RTErdogan başta olmak üzere TOBB Başkanımız Sayın @RHisarciklioglu, dört sektör devi girişimcilerimiz ve emeği geçenlere vizyon ve yarattıkları değer için teşekkür ediyor kutluyorum" dedi.
  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA