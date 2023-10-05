Ender Yorgancılar EBSO’ya Togg aldı

Ege Bölgesi Sanayi Odası Başkanı Ender Yorgancılar, yerli otomobil Togg satın aldı. Sosyal medyada paylaşım yapan Yorgancılar, EBSO olarak Togg'u aldıklarını belirtti. Direksiyon başına geçip TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ile poz veren Yorgancılar, "EBSO olarak TOGG'umuzu teslim aldık. Cumhurbaşkanımız Sayın @RTErdogan başta olmak üzere TOBB Başkanımız Sayın @RHisarciklioglu, dört sektör devi girişimcilerimiz ve emeği geçenlere vizyon ve yarattıkları değer için teşekkür ediyor kutluyorum" dedi.