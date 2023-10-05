Kazak milyarderin oğlu Göcek ve çevresini gezdi

2021 yılında Covid-19'dan vefat eden dünyaca ünlü Kazakistanlı iş insanı Alijan Ibragimov'un mega yatı "I Dynasty" yeniden Fethiye Limanı'na geldi. Fethiye İskelesine yanaşan 4437 grostonluk mega yata karadan 220 bin litre yakıt ikmali yapılırken, 2021 yılında Covid'ten vefat eden Alijan Ibragimov'un büyük oğlu Shukhrat Ibragimov'un da Fethiye'ye geldiği ve Fethiyeli iş insanı Yunus Önder ile birlikte Fethiye ve Göcek çevresini gezdikleri öğrenildi. Dünyaca ünlü Kazak milyarder Alijan Ibragimov, 2021 yılında Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti. Forbes'un milyarderler listesine giren Kazak iş insanı Alijan Ibragimov ölmeden önce 2018'de yatıyla Bodrum ve Fethiye'yi ziyaret ederken, bu kez aynı mega yatla büyük oğlu Shukhrat Ibragimov'un Fethiye'ye geldiği öğrenildi. 101 metre uzunluğundaki 'IDynasty' isimli mega yat Fethiye İskelesi'ne demir atarken yatın sahiplerinden Shukhrat Ibragimov, zaman zaman yattan ayrılarak Fethiyeli iş insanı Yunus Önder ile birlikte Göcek ve çevresini gezdi.