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Haberler Ekonomi ‘Tişört’ projesine TÜBİTAK desteği

‘Tişört’ projesine TÜBİTAK desteği

HABER MERKEZİ
‘Tişört’ projesine TÜBİTAK desteği

Ege, Dokuz Eylül ve Muğla Sıtkı Koçman üniversitelerinden akademisyenlerle bir firmanın yürüttüğü projeyle nabız, solunum, EKG, vücut sıcaklığı gibi verileri sensörler aracılığıyla kaydedecek tişört, profesyonel voleybolcuların katılımıyla saha ve laboratuvar ortamında test edilecek.

PERFORMANS TAKİBİ

Ege Üniversitesi (EÜ) Spor Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Tolga Akşit'in öncülüğünde hazırlanan proje ile sporcuların performanslarını ve nabız, tansiyon, solunum sayısı, vücut sıcaklığı, enerji harcama düzeyi gibi verilerini sensörler aracılığıyla takip edebilecek tişört geliştirilecek. Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, "Sporcu Performansının Takip Edilmesi ve Artırılması için Giyilebilir Teknoloji Ürünü Tişört (TrackShirt) ve Yapay Zeka Tabanlı Karar Destek Sistemi Geliştirilmesi" başlıklı proje, TÜBİ- TAK kapsamında desteklenmeye uygun bulundu. Ege, Dokuz Eylül ve Muğla Sıtkı Koçman üniversitelerinden akademisyen ve öğrencilerle bir firmanın yer aldığı proje ile sporcuların performansları ve nabız, tansiyon, solunum sayısı, vücut sıcaklığı, enerji harcama düzeyi gibi verileri sensörler aracılığıyla giydikleri tişört üzerinden takip edebilecek.

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