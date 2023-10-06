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Haberler Ekonomi Medical Point’te 4. JCI gururu

Medical Point’te 4. JCI gururu

HABER MERKEZİ
Medical Point’te 4. JCI gururu
İZMIR Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Medical Point Hastanesi, sağlık hizmetlerinin kalitesini belirleyen standartları denetleyen bağımsız kuruluş Joint Commission International (JCI) tarafından 4. kez akredite edildi. JCI akreditasyonu ile kalitesi tescillenen İEÜ Medical Point Hastanesi, modern altyapısı, deneyimli hekim ve çalışanları ile dünyanın dört bir yanından hastalara şifa dağıtmaya devam ediyor. Bağımsız kuruluş JCI tarafından 4. kez akredite edilmenin gururunu yaşayan hastane yönetimi, hastalara daha iyi hizmet verebilmek için çıtayı hep yukarılara taşıdıklarını belirtti.
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