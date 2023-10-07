Dünya turizm profesyonelleri buluştu

İstanbul Kongre Merkezi'nde 2 gün süren İstanbul Turizm Fuarı, tüm dünyadan ve ülkemizden turizm sektörü firmalarını ve profesyonellerini bir araya getirdi. İstanbul Turizm Fuarı'nın bu yıl farklı bir konseptle gerçekleştiğini belirten POYD Bodrum Temsilcisi ve Bodrium Hotel & SPA Genel Müdürü Yiğit Girgin, otelciler, acenteler ve tur operatörlerine yeni işbirlikleri için önemli bir imkan sunulduğunu söyledi. Turizm sektörünün 2024 için hazırlıklarına başladığını ve katılımın yüksek olduğunu da vurgulayan Girgin, uluslararası İstanbul Turizm Fuarı sayesinde iş hacminin daha da artacağına inandığını dile getirdi.

VERİMLİ BİR FUAR OLDU

Fuar kapsamında firmaların birbirleriye görüşerek hem yurtiçi hem de yurtdışına yeni destinasyonların tanıtıldığı ve anlaşmaların da imzalandığını dile getiren Girgin, "Sektörel işbirliğini geliştirmek, iş hacmini artırmak, yeni destinasyonların tanımı ve pazarlanması için önemli bir platformdayız. Yurt içi ve yurtdışından önemli katılımcılar yer alıyor. Fuara kapsamında gerçekleştirilen seminerlerde de 2023 yılı değerlendirilirken 2024 yılı için neler yapılabilir konuları tartışılıyor. Sektör adına verimli bir fuar olduğunu söylemek gerekiyor" diye konuştu.