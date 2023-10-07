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Haberler Ekonomi Dünyanın en büyük uzay etkinliği Antalya’da

Dünyanın en büyük uzay etkinliği Antalya’da

HABER MERKEZİ
Dünyanın en büyük uzay etkinliği Antalya’da
Kocaeli'de Türkiye'nin ilk kamera sistemleri üretim tesisi açılışına katılan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, dünyanın en büyük küresel uzay etkinliği olan Uluslararası Uzay Kongresi'nin (IAC) 2026 yılında Antalya'da yapılacağını söyledi. Gebze Bilişim Vadisi'nde 'Büyütech Türkiye'nin ilk kamera sistemleri üretim tesisi açıldı. Açılışa katılan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, bugün Türkiye'nin geldiği noktada tasarladığı, ürettiği insansız hava araçlarıyla dünyada ilk sırada olduklarını ifade etti. Bakan Kacır yaptığı konuşmada, "Sizlerle güzel bir haber paylaşmak istiyorum. Azerbaycan Bakü'den güzel bir haber aldım. Dünyada gerçekleşen en büyük uzay etkinliği Uluslararası Uzay Konferansı bu yıl Azerbaycan'da gerçekleşiyor. Bu büyük etkinliğin 2026'da Antalya'da gerçekleşmesi için aday olmuştuk, bu adaylık süreciyle ilgili bir yarış içindeydik. Az önce arkadaşlarım arayarak bildirdiler ki Türkiye bu yarışı kazandı. 2026 yılında dünyanın en büyük uzay kongresine Antalya ev sahipliği yapacak. Ülkemize, milletimize hayırlı olsun" dedi.
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