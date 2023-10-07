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Haberler Ekonomi İhracatçılar istedi, Merkez Bankası yaptı

İhracatçılar istedi, Merkez Bankası yaptı

HABER MERKEZİ
İhracatçılar istedi, Merkez Bankası yaptı
İhracatçıların, "Reeskont kredilerinde faiz oranı ticari kredi faiz oranlarını aştı. Reeskont kredilerindeki faiz oranı politika faizinden bağımsız belirlenmeli" talebi, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından karşılık buldu. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat ve TC Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın Türk ekonomisinin yönetimine geçmesi sonrasında reel sektörün haklı taleplerini yerine getiren bir anlayışın hakim olduğunu dile getiren Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, reeskont kredilerinde ihracatçıların talebine uygun düzenlemenin de bunun bir sonucu olduğunu kaydetti. Eskinazi, "Finansman maliyetlerimizi düşüren adım nedeniyle Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat ve TC Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'a teşekkür ediyoruz" dedi.
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