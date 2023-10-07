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Haberler Ekonomi Şimşek, Londra’da yatırımcılarla buluştu

Şimşek, Londra’da yatırımcılarla buluştu

HABER MERKEZİ
Şimşek, Londra’da yatırımcılarla buluştu
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Körfez ülkeleriyle başladığı "road show" yatırımcı görüşmeleri kapsamında İngiltere'nin başkenti Londra'da önemli temaslar bulundu. Şimşek, Körfez ve ABD ziyaretlerinin ardından gittiği Londra'da toplam varlık büyüklüğü 75 trilyon doları aşan uluslararası varlık yönetim şirketleri, yatırım fonları, çok uluslu bankalar ve altyapı fonlarının yöneticileriyle bir araya geldi. Yatırımcı ve kredi derecelendirme kuruluşlarının temsilcilerine Türkiye'nin yeni ekonomi politikaları ve Orta Vadeli Program'daki hedef ve reform hazırlıklarını anlatan Şimşek, yaklaşık 85 ayrı kurumdan 100'ün üzerinde üst düzey yöneticiyle görüşmeler gerçekleştirdi. Görüşmelerinde uluslararası yatırımcılara ve kredi derecelendirme kuruluşlarının temsilcilerine Türkiye'nin yeni ekonomi politikaları ve Orta Vadeli Program'daki hedef ve reform hazırlıklarını anlatan Şimşek, yatırımcıları Türkiye'deki fırsatları değerlendirmeye davet etti. Söz konusu ziyaretlerin ardından Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Dünya Bankasının gelecek hafta Marakeş'te başlayacak yıllık toplantılarına da Türkiye'yi temsilen katılacak olan Şimşek'e bu toplantılarda Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Hafize Gaye Erkan da eşlik edecek.
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