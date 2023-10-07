Stokçu ve fırsatçılara milyonlarca lira ceza

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, çimento ve hazır beton sektöründe fahiş fiyat artışlarını gördüklerini belirterek, "Deprem bölgesinde 5 büyük vilayette çok fahiş miktarda fiyatları yükseltme çabaları var. Onları uyarıyoruz, kesinlikle müsaade etmeyeceğiz" dedi.Otomobil ve emlak sektöründeki fahiş fiyatlara da değinen Bakan Bolat, "Oto piyasası herkesi ilgilendiren bir alan, 27 milyon araç var 26 milyon hane var. Her haneyi ilgilendiren bir konu. Burada haksız kazançlar söz konusu oluyordu. 2-2,5 ay içinde piyasayı normalleştirmiş olduk. Stoklar ortaya çıktı, '3-6 ay sonrasına araç gelebilir' derken 3 saat sonrasına araçlar şimdi teslim ediliyor. Fiyatlarda köpük kalktı ve fiyatlar geriye gitti. İkinci elde yüzde 15 fiyat düşüşleri var. Sıfır araçlarda da yüzde 15-20'ler arasında kampanyalarla indirimler yapılıyor. Oto piyasasında Eylül-Ekim-Kasım ayları fiyat düşüşü ve kampanyalar anlamında önemli bir dönem. Piyasanın normale dönmesi alıcı ve satıcılar için de bu önemliydi" dedi. Bakan Bolat, uygulanan cezalara ilişkin ise, "6 ay 6 bin kilometreden kaynaklı cezalar 52 milyon lira, ilan kısıtlamasında 253 kişi veya işletmeye 67,5 milyon lira, stokçulukla ilgili ceza 102,5 milyon lira, fahiş fiyat cezaları da 357 firma için 86 milyon lira olarak oto sektöründe bu cezalar kesildi, affı mümkün değil" dedi.