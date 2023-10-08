Ödüller sahiplerini buldu

BU yıl Under Armour'un isim sponsorluğunda 6'ncısı düzenlenen Bodrum Yarı Maratonu'na 2 bine yakın sporcu katıldı. 21K, 10K, 5K parkurlarının yanında, spor söyleşileri, spor festivali, BeatBodrum ve daha birçok etkinliğe ev sahipliği yapan etkinlikte ödüller Bodrum Belediye Meydanı'nda gerçekleştirilen törenle sahiplerini buldu.

KÜRSÜYE ÇIKTILAR

Under Amour Bodrum Yarı Maratonu 21 K etabında kadınlarda Anastasiia Chertova, erkeklerde Üzeyir Söylemez; 10 K etabı kadınlarda Rumeysa Coşkun, erkeklerde Ufuk Arda; 5 K etabında kadınlarda Fatma Taş ve erkeklerde Osman Erkam Şafak birincilik kürsüsüne çıkan sporcular oldu. Maratonu tamamlayan sporculara Bodrum Engelliler Sağlık Vakfı öğrencileri tarafından hazırlanan madalyalar sunuldu. Maratonun festival havasında geçtiğini belirten Mint Organizasyon Kurucusu Engin Çetinay, "İki farklı sosyal sorumluluk projesini hayata geçirdik. Engelsiz bir yaşam için farkındalık yaratmayı hedefleyen Under Armour Bodrum Yarı Maratonu sporseverleri de bu amaca ortak ediyor" dedi. Çetinay şöyle konuştu: "Festivalin ruhunu yansıtan madalyalar, Bodrum Sağlık Vakfı bünyesindeki özel çocuklarımız tarafından tasarlanıp üretiliyor.

MADALYALAR VERİLDİ

Bodrum Geçici Hayvan Barınakları ile yapılan işbirliğiyle hem sokak hayvanlarına destek veriliyor, hem de mama ve tıbbi malzeme bankası oluşturuluyor. Bodrum Belediyesi ve Çağdaş Holding'in ana sponsorları olduğu maratonun Co Sponsorluğunu ise Bodrium Hotel & SPA, Uludağ İçecek, Garmin, Acıbadem, Pınar Protein, Sünger Pizza, Fifi, 3 Enerji, Power APP, Garmin ve May Ajans üstlendi. Emeği geçen ve destek veren herkese sonsuz teşekkürler."

'EKONOMİYE BÜYÜK KATKI'

BODRUM Yarı Maratonu'nun kente sosyal, kültürel ve ekonomik anlamda ivme kazandırdığını kaydeden etkinlik sponsorlarından Bodrium Hotel & SPA Genel Müdürü Yiğit Girgin de, "Bu yıl üçüncü defa yarı maratonun sponsorları arasında yer aldık. Bu maraton mevsim itibariyle de yapılacak en önemli etkinliklerden biri. Çok başarılı bir organizasyona imza atan Engin Bey ile tüm ekibi kutluyorum" dedi.