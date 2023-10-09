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Haberler Ekonomi Aydın’a ‘Koçak Barajı’ müjdesi

Aydın’a ‘Koçak Barajı’ müjdesi

KAZIM YÖRÜKCE
Aydın’a ‘Koçak Barajı’ müjdesi

Aydın'ın kuraklık nedeniyle su sorununu çözmek üzere Köşk ilçesinde Koçak Barajı inşa edilecek. Kuraklık nedeniyle nehirler kuruyunca boşa akıp giden su kaynakları bir anda gündeme geldi. Aydın'ın Köşk ilçesi, Koçak mahallesinde bulunan Koçak çayı yıllardan uzun bir vadinin içinden geçip Büyük Menderes Nehri'yle buluşuyor. Koçak çayının suyu, nehirden Ege Denizi'ne boşa akarken yöreye faydası olmuyor. Devlet Su İşleri 21. Bölge Müdürlüğü, Koçak çayının suyunun boşa akıp gitmemesi için harekete geçti. Koçak Barajı'nın çayın üzerine inşa edilmesi için çalışma başlatıldı. Jeoteknik Hizmetler Daire Başkanı Ayhan Koçbay, Bölge Müdürü Emrah Köleoğlu incelemede bulundu.

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