Baçem her yıl bin çiftçiyi destekliyor

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde 8 yıldır faaliyet gösteren Balıkesir Çiftçi Eğitim Merkezi (BAÇEM), tarımsal üretimin gelişmesine ve çiftçilerin kalkınmasına katkı sunuyor. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığınca 2015'te Börezli Mahallesi'nde 114 dönüm alanda kurulan BAÇEM, kırsal alanda ekonomik hareketliliğin sağlanabilmesi, mevcut ve alternatif tarım ürünlerinin tespiti, yaygınlaştırılması ve değerlendirilmesi ile çiftçilerin daha bilinçli tarımsal üretim yapabilmeleri amacıyla hizmet veriyor. Her yıl 1000 kişinin kurslara katıldığı tesiste yapılan anlaşmayla, çiftçilere kendi bahçelerinde ürettikleri ürünler için satın alma garantisiyle destek sağlanıyor. Bu kapsamda her yıl çiftçiden 5 ton ürün alınıyor.