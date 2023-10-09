E-ticarette dijital casusluğa geçit yok

Türkiye'de yaklaşık 42 milyon kullanıcı ve 1 trilyon liralık pazar büyüklüğüne ulaşan e-ticaret sektöründe vatandaşların ticari verilerini korumak ve dijital casusluğu önlemek için bir dizi tedbir hayata geçiriliyor. Son dönemde ABD ve Çinli firmaların karıştığı dijital veri skandalları Türkiye'yi harekete geçirirken, son çıkarılan E-Ticaret Kanunu ile vatandaşların ticari verilerinin sadece ticaretin geliştirilmesinde kullanılabileceği, başka ülkelerle paylaşılamayacağı hükmü getirildi. Son günlerde Türkiye'de Trendyol ile faaliyet gösteren Çinli Alibaba ve ABD'li e-ticaret devi Amazon'un karıştığı ticari veri skandalları Türkiye'yi bu alandaki önlemleri artırmaya yöneltti. Yeni hazırlanan E-Ticaret Kanunu ile veri cassusluğuna karşı bir dizi tedbir alındı.