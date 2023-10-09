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Haberler Ekonomi İzmir AR-GE’de 5. sırada yer aldı

İzmir AR-GE’de 5. sırada yer aldı

HABER MERKEZİ
İzmir AR-GE’de 5. sırada yer aldı
Türkiye'de bu yılın eylül ayı itibarıyla AR-GE merkezi sayısı 1298, tasarım merkezi sayısı ise 326 olurken, makine ve teçhizat imalatı sektörü 171 AR-GE merkeziyle ilk sırada yer alıyor. Antalya'dan Samsun'a Batman'dan, Kırklareli'ye kadar ülkenin dört bir yanında AR-GE merkezleri yer alıyor. En çok AR-GE merkezi 423 ile İstanbul'da bulunuyor. İstanbul'u, 143 ile Ankara, 133 ile Kocaeli, 132 ile Bursa, 99 ile İzmir, 54 ile Tekirdağ, 32 ile Manisa, 24 ile Sakarya, 21 ile Konya, 20 ile Eskişehir izliyor.
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