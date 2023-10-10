  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Ekonomi Aldatıcı emlak ilanı paylaşanlara ceza

Aldatıcı emlak ilanı paylaşanlara ceza

Ticaret Bakanlığı, emlak sektöründe kayıt dışı, manipülatif ve manipülasyon amaçlı ilan paylaşan 545 kişiye 54 milyon 500 bin TL ceza kesti. Kişi başı kesilen ceza miktarı 100 bin TL oldu.

HABER MERKEZİ
Aldatıcı emlak ilanı paylaşanlara ceza

Ticaret Bakanlığı, aldatıcı emlak ilanı paylaşanların gözünün yaşına bakmadı. Manipülatif ve manipülasyon amaçlı ilan paylaşanlara 54 milyon 500 bin TL ceza kesildi. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; emlak piyasasında fahiş fiyata sebebiyet veren ilanlar ve yanıltıcı reklamlar incelendi.

KİŞİ BAŞI 100 BİN TL

1 Eylül'den bu yana verilen satılık emlak ilanlarında, ilanın yayımda olduğu dönemde ilan fiyatında yüzde 100 ve üzeri artış yaparak piyasayı ve serbest rekabeti bozan ve tüketicileri mağdur eden 545 kişi belirlendi. Söz konusu kişilere, 'Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelik'in 'taşınmaz ticaretiyle iştigal edenler haksız ve hukuka aykırı davranış ve ticari faaliyetlerde bulunamaz' şeklindeki 14'üncü maddesi gereğince 100 biner TL, toplam 54 milyon 500 bin TL para cezası verildi. Emlak sektörüne yönelik adımlara değinilen açıklamada, "Bakanlık olarak spekülatif fiiller ile fahiş fiyata sebebiyet veren ilanlar, yanıltıcı reklamlar titizlikle incelenmektedir. Bu kapsamda, ilan platformlarında verilen satılık emlak ilanları inceleme altına alınmıştır. 1 Eylül'den bu yana verilen satılık emlak ilanlarında, ilanın yayımda olduğu dönemde fiyatında yüzde 100 ve üzeri artış yaparak piyasayı ve serbest rekabeti bozan ve tüketicileri mağdur eden 545 kişiye Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelik'in 14'üncü maddesindeki 'Taşınmaz ticaretiyle iştigal edenler haksız ve hukuka aykırı davranış ve ticari faaliyetlerde bulunamaz' hükmüne aykırı faaliyetleri nedeniyle kişi başına 100 bin lira olmak üzere toplam 54 milyon 500 bin lira para cezası verilmesine karar verilmiştir" denildi.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA