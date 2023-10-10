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Haberler Ekonomi Ata tohumundan lahana üretildi

Ata tohumundan lahana üretildi

HABER MERKEZİ
Ata tohumundan lahana üretildi
Sivas'ta ata tohumundan üretilen lahanaların hasadına başlandı. Büyüklüğü ile görenleri şaşırtan lahanaların ağırlığı 40 kiloya kadar ulaşabiliyor. Sivas'ta ev hanımlarının turşu ve sarma yapmak için kullandığı lahanaların hasadı başladı. Her yıl Mayıs ayı ile birlikte toprakla buluşturulan lahana tohumları, Ekim ayı ile birlikte hasat edilmeye başlandı. Lahana sarması ve kışlık turşu yapmak isteyen vatandaşların öncelikli tercihi olan Sivas lahanası, sıfırın altında 20 dereceye kadar dayanabiliyor.
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