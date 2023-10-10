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Haberler Ekonomi İstiridye yetiştiriciliğinde 100 milyon dolar hedefi

İstiridye yetiştiriciliğinde 100 milyon dolar hedefi

HABER MERKEZİ
İstiridye yetiştiriciliğinde 100 milyon dolar hedefi
Türkiye'de su ürünleri yetiştiricileri uygun alanlarda istiridye yetiştirmek isteği ile Tarım ve Orman Bakanlığı'na başvurdu. Böylece nesli tehlikeye girmiş istiridye tekrar doğaya ve ekonomiye kazandırılacak. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, dünyada su ürünleri pazarında büyük paya sahip istiridye yetiştiriciliğinin Türkiye'de de başlatılması için harekete geçtiklerini açıkladı. Yumaklı, açıklamasında, yaptıkları çalışmalarla ülkede balık yetiştiriciliğinde olduğu gibi diğer su ürünleri yetiştiriciliğinde de ilerlemeler kaydedildiğini vurguladı.
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