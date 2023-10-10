İstiridye yetiştiriciliğinde 100 milyon dolar hedefi

Türkiye'de su ürünleri yetiştiricileri uygun alanlarda istiridye yetiştirmek isteği ile Tarım ve Orman Bakanlığı'na başvurdu. Böylece nesli tehlikeye girmiş istiridye tekrar doğaya ve ekonomiye kazandırılacak. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, dünyada su ürünleri pazarında büyük paya sahip istiridye yetiştiriciliğinin Türkiye'de de başlatılması için harekete geçtiklerini açıkladı. Yumaklı, açıklamasında, yaptıkları çalışmalarla ülkede balık yetiştiriciliğinde olduğu gibi diğer su ürünleri yetiştiriciliğinde de ilerlemeler kaydedildiğini vurguladı.