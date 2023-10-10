Kira anlaşmazlığına ‘kademeli artış’ şartı

İzmir'de kira bedeli konusunda anlaşmazlık yaşayan ev sahibi ile kiracı, arabuluculuk masasında kademeli kira artışı şartıyla el sıkıştı. Çiğli'deki evin sahibi M.D, apartmanın bulunduğu bölgedeki ortalama kira bedelinin 8-9 bin lira arasında değiştiğini belirterek, kiracısı Atilla Figen'den 1750 lira olan aylık ödemesini yükseltmesini talep etti. Tarafların sonuca ulaşamaması üzerine konu yargıya taşınınca zorunlu arabuluculuk şartı devreye girdi. İmzalanan anlaşmaya göre, kiracı ev sahibine 2024 yılının haziran ayına kadar aylık 3 bin lira, haziran ve ağustos ayları arasında 5 bin lira ödeyecek. 2024 yılının ağustos ayından itibaren kiraya Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) oranında zam yapılacak.