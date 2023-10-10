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Haberler Ekonomi Pandemideki ücretsiz izin kıdem tazminatına yansıdı

Pandemideki ücretsiz izin kıdem tazminatına yansıdı

HABER MERKEZİ
Pandemideki ücretsiz izin kıdem tazminatına yansıdı

Karşıyaka 2. İş Mahkemesi, işe iade davası açan bir kişinin, Kovid-19 salgını dönemindeki ücretsiz izninin kıdeme esas hesaplamaya dahil edilmesi gerektiğine karar vererek başvuruyu haklı buldu.

EMSAL TEŞKİL EDECEK

Başvuruyu inceleyen Karşıyaka 2. İş Mahkemesi, davacı kadını haklı bularak işe iade kararı verdi. Mahkeme, kararında ücretsiz izin uygulamasının işçinin talep ve rızasına bağlı olduğu ancak salgın nedeniyle oluşan koşulların getirdiği ihtiyaçtan dolayı İş Kanunu'na eklenen ve fesih yasağı getiren geçici 10. maddenin işverene, rızası aranmaksızın işçiyi ücretsiz izne çıkartma imkanı verdiğine dikkati çekti. Davacının avukatı Ali Onar, "Ücretsiz izin kullandırabilirsin, ortada olağanüstü bir durum var ama işçinin temel haklarına müdahale etmemelisin. Karar, kesinleşmesi halinde iş hukuku anlamında ciddi bir emsal teşkil edecek" dedi.

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