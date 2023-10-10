Tireli kadınlar tüketim çılgınlığına ‘dur’ dedi

Tireli kadınlar Perşembe günleri İstasyon Hangar Salonu'nda açtıkları 'ikinci el' pazarıyla bir yandan tüketim çılgınlığına 'dur' diyor bir yandan da kullanılmayan ürünleri tekrar ekonomiye kazandırıyorlar. Satıcı kadınlar, sadece Perşembe günleri belediyeye ait çok amaçlı İstasyon Hangar Salonu'nda açmaya başladıkları 'ikinci el' pazarıyla bir yandan bilinçsiz tüketimin önüne geçerken, bir yandan da evlerinin bir köşesinde duran kullanılmayan ürünleri tekrar ekonomiye kazandırıyor.

ALAN DA MEMNUN SATAN DA

Temel amaçlarının aile ekonomisine destek vermek olduğunu belirten Tireli kadınlar yeni başlayan Perşembe pazarı uygulamasından son derece memnun olduklarını ifade ederek, "Pazar yerimiz, kısa sürede kadınların bir arada olup, dayanışma gösterebileceği bir merkez haline dönüştü. Sergilerimizde, ağırlıklı olarak giyim, mutfak ve çocuk oyuncakları bulunuyor. Az kullanılmış ürünlerin yanı sıra hiç kullanılmamış ürünleri de tüketici ile buluşturuyoruz. Fiyatlarımız ise piyasayla kıyaslanamayacak kadar ucuz. Eskiden anne babalarımız bizlere tasarruflu davranmayı öğretirdi. İkinci el almak ayıp değil. Pazarımız ilk kurulduğu gün Tireli hanımlardan büyük ilgi gördü. Sergi açan arkadaşlarımız ile samimi bağlar kurduk. Sonuçta, alan da memnun satan da" diye konuştular.

ÖZEL HABER