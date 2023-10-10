Türkiye’de internet reklamcılığı gelirleri 1,6 milyar dolara çıktı

Türkiye'nin internet reklamcılığı pazarının toplam gelirleri 2022'de 1,6 milyar dolara ulaştı ve bu gelirlerin 2027'ye kadar yüzde 8,6 yıllık bileşik büyüme oranı ile artarak 2,3 milyar dolara ulaşması bekleniyor. PwC, Küresel Eğlence ve Medya Sektörüne Bakış 2023-2027 raporunu yayımladı. Bu yıl 24. sayısı hazırlanan rapora göre, 2022'de küresel eğlence ve medya sektörünün toplam geliri yüzde 5,4 artarak 2,3 trilyon dolara ulaştı. Bu oran, Kovid-19 salgını sonrası ekonomilerin toparlanmaya başladığı 2021'de kaydedilen yüzde 10,6'lık büyümeye kıyasla bir yavaşlamaya işaret ediyor.

GÜÇLÜ BÜYÜME POTANSİYELİ

PWC'NİN 53 bölgede, 13 eğlence ve medya segmentini kapsayan Küresel Eğlence ve Medya Sektörüne Bakış 2023-2027 araştırmasında, reklam verenler ve tüketicilerin medya harcamalarıyla ilgili analizlerle sonraki 5 yıla ilişkin öngörüler yer aldı. Araştırmaya göre internet reklamcılığı yükselişini sürdürürken, oyun sektörü de güçlü büyüme potansiyeli ile dikkati çekiyor. Teknoloji, sektörün en önemli itici güçlerinden biri olarak öne çıkıyor.