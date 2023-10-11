2024 Haziran’da enflasyon düşecek

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, A Haber'de Türkiye ekonomisini değerlendirdi. Bakan Şimşek, para politikasında güçlü adımlar atıldığını belirterek, enflasyonu çıpalayacak eşiklere doğru gelindiğini belirtti. Şimşek, Türkiye ekonomisini değerlendirirken küresel anlamda yaşanan olumsuz gelişmelerden etkilenildiğini aktararak, içinde bulunulan durumda rüzgarın arkadan esmediğini dile getirdi. Bakan Şimşek, enflasyonda aylık bazda önümüzdeki aylarda başlayacağını yıllık bazda düşünün etkisinin 2024'ün yarısında görüleceğini ancak aylık enflasyonun düşüşünün etkisinin hemen görülebileceğini anlatarak, "Maliye politikasında önleyici tedbirler aldık. Para politikası gecikmeli devreye giriyor, bugün aldığımız tedbirlerin etkisi aylar sonra kendisini gösteriyor, sonuçlarını almamız zaman alacak. Bir yıl sonraki enflasyonu çıpalayacak, onu bir şekilde yatırımcıları ikna edecek bir para politikası duruşuna geçeceğiz dedik ve o noktada gerekeni yaptık. Yapısal reformları bir takvime bağladık" dedi.

YATIRIMCILAR ARTACAK

Yabancı yatırımcının ülkeye gelmesi ile ilgili de açıklama yapan Şimşek, "3 gün boyunca toplantılar yaptık. 100'ün üzerinde yatırımcıyla yoğun temaslarımız oldu. Türkiye büyük bir piyasa. Potansiyeli güçlü olan bir ekonomi. Türkiye'ye ilgi büyük. Algıda ciddi bir iyileşme var. Algıda ciddi bir iyileşme var. Bizim programın ana hedefi sürdürülebilir yüksek büyüme, hedefe ulaşırken fiyat istikrarı, yani enflasyonun düşük tek hanelere düşürülmesi, rezerv birikimi ve KKM'den çıkış gibi, birbirini destekleyen bütüncül bir yaklaşım var. Program önemli bir fırsat içeriyor, bu nedenle bütün kesimlerden, yatırımcılardan ilgi çok yoğun" dedi.

EMEKLILERE ÖNCELIK

5 bin TL emekli ikramiyesi için bütçenin sonuna kadar zorlandığını ifade eden Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Bir ödeme kararlaştırdık, emeklilerimiz, memurumuz, işçimiz, bütün çalışanlarımız için sözümüz var enflasyona ezdirmeyeceğiz. Önümüzdeki dönemde emeklilerimizi önceliklendireceğiz. Merkez Bankası'nın rezervleri güçleniyor. TCMB'nin ortaya koyduğu bazı makro ihtiyati tedbirler var, rezerv birikimi ile ilgili çalışma devam ediyor, 22 milyar doların üzerinde artış var, net rezervlerde de ciddi artış var, devam edecek, ama piyasa koşullarının el verdiği ölçüde.Cari açık daralacak, neden daralacak çünkü biz büyümede yeniden dengelenme sürecindeyiz. Büyüme iç talep kaynaklaydı, ihracatı destekleyerek yeniden dengelemeye çalışıyoruz.

'SEFERBER ETTİK'

İHRACATÇIMIZIN ihtiyaç duyduğu tüm kaynakları seferber ettik. Bankacılık sektöründeki kaynakları, kamunun kaynakları, bütün imkanlarımızı ihracat için seferber ettik. TL'nin bu saatten sonra kalıcı olarak değer kaybı için bir sebep kalmayacak, reel faiz patikasına girmiş durumdayız. Dış kaynak noktasında önemli mesafe kaydettik, enflasyonu çıpalayacak bir para politikasına geçiş yaptık" dedi.

IMF, TÜRKİYE'NİN BÜYÜME TAHMİNİNİ YÜKSELTTİ

ULUSLARARASI Para Fonu (IMF), IMF, Türkiye ekonomisine ilişkin büyüme tahminini bu yıl için yüzde 3'ten yüzde 4'e yükseltti. IMF, küresel ekonomik büyüme beklentisini bu yıl için yüzde 3 olarak korurken, gelecek yıla dair tahminini yüzde 3'ten yüzde 2,9'a indirdi. IMF, Dünya Ekonomik Görünüm Raporu'nun ekim sayısını 'Küresel Farlılıklarda GVezinme' başlığıyla yayımladı. Türkiye ekonomisinin gelecek yıl yüzde 3,25 büyüyeceği tahmin edildi. Fon, temmuz ayındaki tahminlerinde, Türkiye ekonomisinin bu yıl yüzde 3 ve gelecek yıl yüzde 2,8 büyüyeceğini öngörmüştü.