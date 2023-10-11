  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Ekonomi Balıkesir’de ceviz hasadı başladı

Balıkesir’de ceviz hasadı başladı

SUAT SALGIN
Balıkesir’de ceviz hasadı başladı
BALIKESİR'DE yıllanmış bahçelerin yanı sıra son yıllarda artan ceviz bahçeleriyle birlikte yetiştirilen cevizlerin hasadına başlandı. Toprağı ve mevsimsel döngü sebebiyle aroması en yoğun ve kaliteli cevizlerin yetiştiği Sındırgı ilçesinde aile boyu hasat telaşı yaşanıyor.Ceviz yetiştiricileri hasat telaşı yaşarken, geçen yıla oranla hasadın yağışlar ve olumsuz hava şartları sebebi ile rekoltenin düştüğünü görüldü. Hava şartlarından kaynaklanan sebeple geçtiğimiz yıllara nazaran daha az ürün elde edileceği belirtiliyor.
  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA