Balıkesir’de ceviz hasadı başladı

BALIKESİR'DE yıllanmış bahçelerin yanı sıra son yıllarda artan ceviz bahçeleriyle birlikte yetiştirilen cevizlerin hasadına başlandı. Toprağı ve mevsimsel döngü sebebiyle aroması en yoğun ve kaliteli cevizlerin yetiştiği Sındırgı ilçesinde aile boyu hasat telaşı yaşanıyor.Ceviz yetiştiricileri hasat telaşı yaşarken, geçen yıla oranla hasadın yağışlar ve olumsuz hava şartları sebebi ile rekoltenin düştüğünü görüldü. Hava şartlarından kaynaklanan sebeple geçtiğimiz yıllara nazaran daha az ürün elde edileceği belirtiliyor.