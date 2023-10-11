İhtiyaç sahibi ailelere 4 milyar destek

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın ihtiyaç sahibi ailelere sağladığı Türkiye Aile Destek Programı ödemeleri hesaplara aktarıldı. Bu ay toplam 4.1 milyar liralık destek ihtiyaç sahibi ailelere ulaştı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, hali hazırda uygulanmaya devam edilen en kapsamlı sosyal yardım uygulaması olan Türkiye Aile Destek Programı'nda bugüne kadar 52 milyar lirayı aşkın desteğin hanelere ulaştığını bildirdi.

DESTEK GENİŞLETİLDİ

Düzenli sosyal yardımlardan faydalanan ailelerin dışında herhangi bir dezavantajı olmaması nedeniyle düzenli sosyal yardım alamayan hanelere de destek programı hayata geçirilmişti. Yalnızca gelir kriteri göz ününde bulundurularak Türkiye Aile Destek Programı kapsamında gelir düzeyi düşün hanelere düzenli destek imkânı sunuluyor. Göktaş, "Sosyal refah paylaşımını önde tutan bakış açısıyla, arz odaklı güçlü sosyal yardım sistemini kararlı ve etkin bir şekilde yürütüyoruz. Büyüyen ve gelişen ülkemizin refahını vatandaşlarımızla paylaşmaya devam edeceğiz" dedi.

Türkiye Aile Destek Programı kapsamında hanelere her ay düzenli destek sağladıklarını kaydeden Bakan Göktaş, "İhtiyaç sahibi hanelerimize bu ay toplam 4,1 milyar lira ödeme yapacağız" dedi.