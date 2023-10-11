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Haberler Ekonomi Isparta gülünde hedef 75 milyonluk ihracat

Isparta gülünde hedef 75 milyonluk ihracat

RANA BÜYÜKTAŞ
Isparta gülünde hedef 75 milyonluk ihracat

DÜNYAYA ihraç edilerek kozmetik ürünlerine dönüşen Isparta gülü, bu yıl 75 milyon dolarlık ihracat yapmayı hedefliyor. Dünya gül yağı üretiminin yüzde 65'inin gerçekleştirildiği Isparta kozmetik sektörünün hammadde kaynağı oldu. 4 ton gülden elde edilen 1 kilogram gül yağı kozmetik sektörünün en kıymetli ürünü haline geldi. Gül tarlalarından toplanan 4 ton gülden elde edilen 1 kilo gül yağı, kozmetik sektörünün vazgeçilmezi oldu.

50 ÜLKEYE GÖNDERİLİYOR

2022'DE yaklaşık 2 bin 500 kilogram gül yağı üretimi yapan Isparta, dünyanın birçok yerine ihracat yapıyor. Kozmetik alanında hammadde ambarı görevi üstlenen Isparta, 2022'de 50 ülkeye yıllık 35 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Isparta gülü, dünyaca ünlü birçok kozmetik ve parfüm markasının hammaddesini oluşturuyor. Geçimini gül üretimiyle sağlayan Ispartalı üreticiler, Güney Kore başta olmak üzere Uzak Doğru ve Asya ülkelerinde de ihracat hedefliyor. Isparta'da 38 bin dönümlük alanda yetiştirilen gül 12 bin civarında ailenin geçim kaynağı oluyor

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