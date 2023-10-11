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Haberler Ekonomi İzmir'de kira ücretleri asgari ücreti solladı

İzmir'de kira ücretleri asgari ücreti solladı

HABER MERKEZİ
İzmir’de kira ücretleri asgari ücreti solladı

İZMİR Emlak Kulübü Derneği Başkanı Rıdvan Akgün, İzmir'de kira fiyatlarının asgari ücreti geçtiğini söyledi. Metropol dışındaki kiralık evlerin öğrenciye 10-15 bin TL bandında verilirken metropolde bu rakamın 15-20 bin TL bandına çıktığını söyleyen Akgün, "Kira artışları sürüyor. Barınma sorununu çözemeyen öğrenciler geçici çözüm olarak varsa akrabalarının yanında yaşamak olarak görüyor" dedi.

Üniversitelere yakın yerlerdeki evlerin kiralarının daha da yüksek olduğu vurgulayan Akgün "Yurtlarda yer bulamayan öğrenciler kiralık evleri hedefine koyup daha ekonomik bir şekilde üniversiteden uzak da olsa 4-5 kişi bir araya gelip ev kiralamayı tercih ettiler. Talep artışı dolayısıyla kiradaki artış Eylül ve Ekim'de artışa devam ediyor" diye konuştu.

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