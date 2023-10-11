Türk halıcıların ihracat başarısı

TÜRK halıcılar, yılın 9 ayında ihraç ettiği 432 milyon 135 bin metrekare halıdan 1 milyar 957 milyon 121 bin dolar gelir elde etti. Ocak-eylül döneminde 185 ülkeye yapılan halı ihracatında, en yüksek gelir 546 milyon 167 bin dolarla ABD'den elde edildi. Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birliklerinden (GAİB) derlediği bilgilere göre, yeni yatırımlar yapan ve pazar arayışlarını sürdüren halı ihracatçıları, ürünlerini ocak-eylül döneminde 185 ülkeye gönderdi.Türk halıcılar, yılın 9 ayında dünyanın dört bir yanına ulaştırdığı 432 milyon 135 bin metrekare halı karşılığında 1 milyar 957 milyon 121 bin dolar ihracat geliri elde etti. Halıcılar, geçen yılın aynı döneminde ise 1 milyar 979 milyon 813 bin dolar ihracata imza atmıştı. Türk halıcıların son 12 aydaki ihracatı ise 2 milyar 730 milyon 689 bin dolar olarak kayıtlara geçti.