Emekli ikramiyesinde kapsam değişmeyecek

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emeklilere bir defaya mahsus 5 bin lira ödenmesi kararıyla ilgili, "Biz düzenlemeyi tamamladık. Hayırlı olsun. Bu noktada, çalışan emeklileri kapsam dışında bıraktık. Takdir edersiniz ki mücbir sebeplerden dolayı bütçemizde bir kısıtlamaya gitmek zorunda kaldık" dedi. Bakan Işıkhan, TBMM'de partisinin grup toplantısından önce basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Işıkhan, emeklilere bir defaya mahsus 5 bin lira ödenmesi kararıyla ilgili olarak, "Elde edebileceğimiz en maksimum sonuç buydu. Hayırlı olsun. Şu anda gündemimizde başka bir çalışma söz konusu değil" dedi.