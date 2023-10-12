İki tüketici şikayeti iki esnafa uyarı

Denizli'de bir kuruyemişçiden aldığı 4 liralık leblebinin sıcaklığını beğenmeyen, Aydın'da ise "oturunca üşütüyor" diye tüketici hakem heyetine şikayetçi olan iki müşteri haklı bulundu. İki esnafa uyarı verilirken ödedikleri ücret geri iade edildi. Denizli'de kuruyemişçiden aldığı 4 liralık leblebinin sıcaklığını beğenmeyen vatandaş, esnafı CİMER'e şikayet etti. Kusurlu bulunan esnaf hakkında uyarılarak cezai işlem uygulandığını ve geri iade edildiğini açıklayan Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Genel Sekreteri Yunus Emre Gönç, kusurun küçük ya da büyük olmasının önemli olmadığını vurguladı.

Aydın'da ise sandalyeci Emre Kama adlı esnaf satıp ücretini aldığı sandalyeleri öyle bir gerekçe ile geri almak zorunda kaldı ki duyanlar kulaklarına inanamadı. Firmadan 4 plastik sandalye alan kadın müşteri 'oturunca üşütüyor' gerekçesi ile tüketici haklarına başvurdu. Önce gerekçeye itiraz eden firma Tüketici Hakları'ndan gelen 'İade alıp ücreti geri ödeyeceksin' kararı ile sandalyeleri geri alıp parayı iade etmek zorunda kaldı.