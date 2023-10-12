  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Ekonomi Mobilyacılar yıl sonuna kadar zam yapmayacak

Mobilyacılar yıl sonuna kadar zam yapmayacak

HABER MERKEZİ
Mobilyacılar yıl sonuna kadar zam yapmayacak
Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın Cumhuriyet'in 100. yılında marketlerde büyük bir indirim kampanyası beklediklerini açıklaması ve sektörün buna hemen destek vermesinin ardından gözler, tekstil ve beyaz eşya başta olmak üzere perakende sektörünün diğer temsilcilerine çevrildi. Mobilya Dernekleri Federasyonu (MOSFED) Başkanı Ahmet Güleç, federasyon üyesi 15 derneğin yıl sonuna kadar mobilyada perakende fiyatlarına zam yapmayacağını belirterek, "Enflasyon ve hayat pahalılığı ile mücadele politikalarına destek için aldığımız kararın, evlilik hazırlığında olan ya da evini yenilemeyi düşünen insanlarımızın yükünü azaltacağına inanıyoruz" şeklinde konuştu.
  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA